In das Gebäude am S-Bahnhof in Kirchheim ist die Firma TecSat eingezogen

Ein Krankenhaus in Kirchheim direkt am S-Bahnhof. Mit dieser Vision zog Bürgermeister Maximilian Böltl (CSU) zu Beginn seiner Amtszeit viel Aufmerksamkeit und auch etwas Groll aus den Nachbarkommunen auf sich. Heute, gut fünf Jahre später, hat der 12 000-Einwohner-Ort immer noch kein Klinikum. Ob es jemals eines bekommt, bleibt fraglich. Dafür füllt sich das Gebäude an der Sonnenstraße, das ursprünglich dafür vorgesehen war, mit anderen Unternehmen. Das neueste heißt TecSat und baut unter anderem elektronische Komponenten und Anlagen, die neue Flugzeuge testen, bevor sie zugelassen werden. Auch Schiffe, Züge und Autos lassen sich mit dieser Technik überprüfen.

Im Herbst 2018 stürzte eine Boeing 737 Max auf ihrem Flug von Jakarta nach Sumatra ins Meer. Fast 200 Menschen starben. Das Flugzeug war damals fast neu und hatte ein automatisches Flugassistenzsystem eingebaut, das allerdings nicht richtig funktionierte. Wäre das Flugzeug vorher mit seiner Technik getestet worden, wäre der Absturz nicht passiert, sagt Geschäftsführer von TecSat Dieter Konnerth. Er gründete das Unternehmen Mitte der Achtzigerjahre. Seit fünf Jahren gehört es allerdings zu einem französischen Konzern. Weil das Unternehmen immer weiter wuchs und mehr Platz brauchte, zog es nun von Poing nach Kirchheim. Nach eigenen Angaben beschäftigt es fast 100 Mitarbeiter aus 20 verschiedenen Nationen und machte zuletzt einen jährlichen Umsatz von zwölf Millionen Euro.

TecSat ist laut Böltl eines von 140 Unternehmen, die sich in den vergangenen sechs Jahren in Kirchheim niederließen. In diesem Zeitraum seien 1000 Arbeitsplätze geschaffen worden, die Gewerbesteuereinnahmen stiegen zuletzt von rund 13 auf 15 Millionen Euro. Trotzdem blieb das Gebäude, in das TecSat nun einzog, fast fünf Jahre leer - obwohl es sich direkt an der S-Bahn befindet. Lange unterstützte die Gemeinde die Pläne zweier Ärzte, dort eine Klinik zu schaffen. Zumindest in diesem Gebäude wird das nicht mehr klappen. Neben TecSat ist dort auch der Softwareentwickler NetApp eingezogen. Bis auf einen Flügel ist das Gebäude nun gefüllt. Komplett will sich der Bürgermeister aber von einer Klinik in seiner Gemeinde nicht verabschieden. Andere Standorte seien denkbar, sagt er. Bis Mitte des Jahres soll laut Böltl Klarheit darüber herrschen.