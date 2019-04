7. April 2019, 22:28 Uhr Kirchheim Florianstraße bleibt vorerst Einbahnstraße

Die Einbahnregelung in der Kirchheimer Florianstraße bleibt bis Ende Juni bestehen. Das hat der Bauausschuss des Gemeinderats beschlossen. Der Entscheidung war eine Anhörung der betroffenen Anwohner vorausgegangen. Diese merkten an, dass aufgrund der Regelung weniger Verkehr durch die Straße fließe, wodurch die Lärmbelästigung gesunken sei. Zudem sei nun die Unfallgefahr in der Florianstraße niedriger. Probleme würden hingegen dadurch entstehen, dass es keine Kontrolle gebe und Autofahrer die Einbahnregelung nicht einhalten. Außerdem verlagere sich der Verkehr auf benachbarte Straßen, wodurch die Unfallgefahr etwa in der Merowinger Straße gestiegen sei. Die Anwohner wiesen auch darauf hin, dass das Tempolimit in der Florianstraße häufiger überschritten werde, da durch die Einbahnregelung der Gegenverkehr fehle. Eine Entscheidung über die dauerhafte Beibehaltung der Regelung soll der Bauausschuss nun in der Sitzung am 24. Juni fällen.