Das eigene Viertel besser kennenlernen und gleichzeitig Schnäppchen ergattern, können Kirchheimer am Samstag, 29. August, bei einem Straßenflohmarkt. Die Initiative Flohmarkt im Quartier organisiert diesen. Am Chiemseering, an der Ammerseestraße, Josefstraße und in den angrenzenden Gassen verkaufen die Bewohner von 10 bis 18 Uhr Trödel. Die Verkaufsflächen befinden sich auf den Privatgrundstücken der Verkäufer, gewerbliche Anbieter sind laut der Initiative nicht erwünscht. Die Veranstalter empfehlen, den Flohmarkt zu Fuß oder mit dem Rad zu besuchen, weil es dort nicht genug Parkplätze gibt. Ein Mund-Nase-Schutz ist Pflicht und um Querungen zu meiden, sollten Besucher die Ringstraßen nur im Uhrzeigersinn begehen. Bei Rückfragen sind Daniela Graf, Petra Meinsen, Karola Runge, Verena Reckzeh von der Initiative unter Telefon 089/903 37 01 zu erreichen.