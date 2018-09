16. September 2018, 22:02 Uhr Kirchheim Fit durch Nordic Walking

Der Kirchheimer SC bietet offene Nordic-Walking-Gruppen an für alle, die fit in den Herbst starten wollen. Das Bewegungsangebot beginnt nach Feierabend. Nordic Walking gilt als ideales Ausdauertraining, um Herz und Kreislauf gelenkschonend zu stärken und Stress abzubauen. Jeden Dienstag um 19 Uhr treffen sich die Nordic-Walker am Sportpark in Heimstetten. Ein Trainer führt die Gruppe an den Heimstettener See und in die freien Felder Richtung Aschheim (Information unter Telefon 089/903 63 93). Freitags um 17.30 Uhr führt eine Trainerin eine Nordic-Walking-Gruppe ins Kirchheimer Moos, durchs Kirchheimer Wäldchen und zwischen die grünen Maisfelder. Treffpunkt ist der Platz am Hausner Maibaum. Fragen zur Freitagsgruppe unter Telefon 089/90 46 32.