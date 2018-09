6. September 2018, 22:05 Uhr Kirchheim Festival mit Foodtrucks

Burger, Eis, Tapas, Cocktails und Gegrilltes bieten mehr als zwölf Foodtrucks am Samstag und Sonntag, 8. und 9. September, im Räter Einkaufszentrum an. Bereits zum dritten Mal findet dieses Streetfood-Festival in Heimstetten statt. Auch diesmal legen DJs auf und gibt es Kinderschminken, Kasperltheater und eine Hüpfburg. Etwas zu Essen auf die Hand können sich die Besucher dort am Samstag von 11 bis 22 Uhr sowie am Sonntag von 11 bis 20 Uhr holen. Eintritt kostet das Festival nicht.