20. Februar 2019, 21:35 Uhr Kirchheim Faschingstreffen mit Babys

Alle Heimstettener und Kirchheimer Eltern sind herzlich zu einem Faschingstreffen mit ihren Babys am Montag, 25. Februar, von 15 Uhr an in den Clubraum der St. Peter Kirche in der Maria-Glasl-Straße 16 eingeladen. Auch alle Geschwisterkinder sind herzlich willkommen bei Krapfen, Getränken und Spielen die Faschingszeit gemeinsam ausklingen zu lassen.