28. Februar 2019, 21:54 Uhr Kirchheim Fasching ohne Kleidercafé

Winterschlussverkauf ist im Kleidercafé im Bürgerhaus Heimstetten. Das ganze Sortiment an Winterkleidung aus zweiter Hand steht zum halben Preis zum Verkauf. Nicht allerdings am Faschingsdienstag, 5. März, - da hat das Kleidercafé geschlossen. Dafür sind die Öffnungszeiten am darauffolgenden Dienstag, 12. März, verlängert auf 14 bis 19 Uhr. Zusätzlich ist das Café freitags von 9.30 bis 13 Uhr geöffnet.