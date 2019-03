18. März 2019, 21:36 Uhr Kirchheim Falscher Handwerker legt Rentnerin herein

Eine Rentnerin aus Kirchheim ist auf einen falschen Handwerker hereingefallen. Wie die Polizei mitteilt, hatte der unbekannte Mann am Freitagvormittag bei der 80-Jährigen an der Haustür geklingelt und behauptet, er müsse wegen Arbeiten in der Nachbarschaft ein Rohr abdrehen. Die Rentnerin ließ ihn in den Keller und überwachte, wie er dort an verschiedenen Rohren hantierte. Nach etwa zehn Minuten klingelte es an der Haustür, woraufhin der vermeintliche Handwerker mit den Worten "Das ist mein Chef!" die Treppe hinaufging und das Haus verließ. Wenig später stellte die Hausbewohnerin fest, dass ein Schmuckkästchen mit Schmuckstücken im Wert von mehreren tausend Euro fehlte. Die Polizei geht davon aus, dass ein zweiter Täter zwischenzeitlich durch die offene Tür ins Haus geschlüpft war. Eine Fahndung verlief ergebnislos. Vom Täter gibt es folgende Beschreibung: 1,80 Meter groß, etwa 25 Jahre alt, schwarze, dichte, kurze Haare, Handwerkerkleidung. Hinweise nimmt das Polizeipräsidium München unter 089/29 10-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang erneut davor, fremde Personen in die Wohnung zu lassen. Gesunde Skepsis sei keine Unhöflichkeit, so ein Polizeisprecher.