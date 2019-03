25. März 2019, 22:12 Uhr Kirchheim 11 000 Euro für das "Rülps"

Der selbstverwaltete Jugendtreff und Kulturverein "Rülps" in Kirchheim erhält für die Ausstattung der neuen Räumlichkeiten von der Gemeinde einen Zuschuss in Höhe von mehr als 11 000 Euro. Einen entsprechenden Beschluss hat der Ausschuss für Bauen, Infrastruktur und Umwelt des Kirchheimer Gemeinderats in seiner jüngsten Sitzung gefasst. Aufgrund eines Wasserschadens im Gebäude des Kirchheimer Jugendzentrums waren die Räume des Treffs renoviert worden, der Verein stellte daraufhin einen Zuschussantrag. Die Gemeinde übernimmt nun die Kosten für die Ausstattung, die es für öffentliche Veranstaltungen braucht. Darunter fallen sowohl die Technikausstattung als auch die Ausgaben für eine neue Bar.