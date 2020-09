Ja, was denn nun? Fans und Zuschauer sind doch beim Fußball nicht erlaubt, nicht in der Bundesliga und auch nicht in den unteren Ligen. Und doch stehen hier in Kirchheim erkennbar Anhänger am Spielfeldrand. Hier spielen aber auch keine Erwachsenen. Während beim Freundschaftsspiel des SV Heimstetten gegen den FC Deisenhofen am Samstag keine Zuschauer erlaubt waren, gab es auf dem Platz daneben zeitgleich ein Jugendturnier. Dort durften Eltern und Großeltern sehr wohl dabei sein - mit und ohne Maske, mit und ohne Abstand. Unter welchen Auflagen der Amateurfußball in zwei Wochen starten darf und ob überhaupt, ist nach wie vor offen. Das löst bei Aktiven wie Funktionären zunehmend Unmut aus, wie eine Umfrage der SZ in Vereinen ergeben hat. So sagt Heimstettens Trainer Christoph Schmitt: "Wir hatten die Vorbereitung auf einen Start am 5. September ausgerichtet, jetzt planen wir mit dem 19. September, aber das ist ja auch alles unsicher. Ganz ehrlich: Es nervt."