Die Deutsche Post bringt in mehr als 50 Prozent aller Zustellbezirken des Kirchheimer Stützpunkts DHL-Pakete und Postsendungen CO₂-frei zu Kundinnen und Kunden. Der Einsatz von zehn Elektrofahrzeugen macht dies in in Kirchheim, Parsdorf, Aschheim und Feldkirchen möglich. Damit spart das Unternehmen nach eigenen Angaben rund 40 Tonnen CO₂-Emissionen pro Jahr im Vergleich zu einer Flotte mit konventionellen Fahrzeugen ein. Über Nacht werden die Elektrofahrzeuge in den Zustellstützpunkten an den eigenen Ladesäulen aufgeladen. Somit sind sie einsatzbereit, wenn die Zustellerinnen und Zusteller am frühen Morgen beginnen, die Briefe und Pakete auszuliefern.

Dazu erklärt der Leiter der Niederlassung Betrieb Freising, Christoph Meffert, man komme mit dem Einsatz von Elektrofahrzeugen den Erwartungen der Kunden entgegen. "Und wir werden alles daran setzen, unseren Vorsprung im Bereich der klimafreundlichen Post- und Paketversorgung weiter auszubauen." Die Deutsche Post DHL sieht es als Signal in Richtung Kommunen, dass man die E-Flotte ausbaut und mit großem Abstand die meisten Elektrofahrzeuge betreibe. Seit 2. August 2021 gelten die Vorgaben des sogenannten "Saubere-Fahrzeuge-Beschaffungs-Gesetz", mit dem die europäischen Vorgaben zur Förderung sauberer und energieeffizienter Straßenfahrzeuge (Clean Vehicles Directive) in nationales Recht umgesetzt wurden.

Mit diesem Gesetz werden bei der öffentlichen Auftragsvergabe erstmals verbindliche Mindestziele für emissionsarme und -freie Pkw sowie leichte und schwere Nutzfahrzeuge für die Beschaffung vorgegeben. Konkret muss die öffentliche Hand bei der Beschaffung eine bestimmte Quote sauberer Fahrzeuge einhalten. Das beinhaltet laut Deutscher Post auch E-Nutzfahrzeuge, die bei Post- und Paketdienstleistungen zum Einsatz kommen.