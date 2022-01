Der Kunstraum in Kirchheim bietet Jugendlichen eine kreative Auseinandersetzung mit der Pandemie an.

Von Anna-Maria Salmen, Kirchheim

Detailansicht öffnen Malen kann helfen, Dinge zu verarbeiten. (Foto: Catherina Hess)

Kunst kann helfen, die ein oder andere Krise zu überstehen: Maler lassen ihre Emotionen in Bilder fließen, unzählige Musiker haben Trennungsschmerz in Liedern verarbeitet. Auch die Pandemie ist so ein Thema, das vielen seit zwei Jahren aufs Gemüt schlägt - womöglich besonders den Jugendlichen, die in dieser Zeit viel verpasst haben, was in ihrem Alter sonst dazu gehört. Der Kunstraum Kirchheim möchte ihnen nun die Gelegenheit geben, ihren Gefühlen dazu auf kreative Weise Ausdruck zu verleihen: Auf Anregung der Künstlerin Yngra Wieland veranstaltet der Verein einen Kreativwettbewerb.

"Wie Phönix aus der Asche oder alles verbrannte Erde? Das große C und ich - was die Zeit der Pandemie und ihre Folgen mit mir gemacht haben." So lautet das Motto, unter dem Jugendliche zwischen 13 und 17 Jahren noch bis Ende März Geschichten und Bilder einschicken können. Der Kreativität sollen dabei keine Grenzen gesetzt sein, wie der Kirchheimer Künstler Roman Hummitzsch sagt, Vorstandsvorsitzender des Kunstraums. Egal ob persönliche Geschichten, Krimis, Fantasy- oder Science-Fiction-Werke, alle Erfahrungen mit der Pandemie könnten auf vielfältige Weise verschriftlicht oder bildlich dargestellt werden.

Eine Lesung mit Ausstellung ist geplant

Die jeweils zehn besten Geschichten und Bilder werden laut Hummitzsch von einer Jury ausgewählt und in einem Buch abgedruckt. Um die Werke auch der Öffentlichkeit zu präsentieren, soll es im Anschluss an den Wettbewerb eine Lesung mit Ausstellung geben, bei der die jungen Künstler selbst ihre Arbeiten vorstellen. Die besten jugendlichen Autoren erhalten dafür vorab einen Workshop zum Vorlesen, erzählt Hummitzsch.

Detailansicht öffnen Initiator der Aktion ist der Verein Kunstraum rund um seinen Vorsitzenden Roman Hummitzsch. (Foto: Angelika Bardehle)

Der Kunstraum selbst hatte es im Laufe der Pandemie ebenfalls nicht immer leicht, wie Hummitzsch berichtet. Immer wieder musste die Einrichtung komplett schließen, in jüngster Zeit sind Kurse wieder möglich - zunächst unter 3-G-Auflagen, dann nur noch für Geimpfte und Genesene. "Der ein oder andere musste dadurch auch angefangene Kurse verlassen", sagt der Vorsitzende.

Für Jugendliche gibt es bislang noch kein spezielles Kursangebot, dennoch schreiben sich laut Hummitzsch vereinzelt junge Teilnehmer in die bestehenden Workshops ein. Der Wettbewerb soll nun eine Möglichkeit sein, den Kunstraum bei den jungen Leuten bekannt zu machen und sie für Kreativität und Kunst zu begeistern - zumal das Schreiben einer Geschichte oder das Malen von Bildern auch in einem eventuellen erneuten Lockdown möglich bleibt, wie Hummitzsch anmerkt: "Das ist dann vielleicht auch mal eine schöne Abwechslung."

Bis 31. März 2022 können Jugendliche zwischen 13 und 17 ihre Geschichten und Bilder zur Teilnahme am Kreativwettbewerb des Kirchheimer Kunstraums einschicken. Alle Informationen, Kontaktdaten und Teilnahmebedingungen sind unter https://kunstraum-kirchheim.de/kreativwettbewerb/ zu finden.