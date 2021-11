Die Kirchheimer Bürgerversammlung wird nicht in der kommenden Woche stattfinden. Wie Bürgermeister Maximilian Böltl (CSU) mitteilt, wird die Veranstaltung aufgrund der hohen Inzidenzwerte auf Mittwoch, 30. März, verschoben. Dennoch können die Kirchheimer ihre Anliegen am Donnerstag, 25. November, von 16 bis 18 Uhr in einer telefonischen Bürgersprechstunde unter 089/90 90 991 02 vorbringen. Auch per E-Mail an buergermeister@kirchheim-heimstetten.de ist Maximilian Böltl für Fragen und Anregungen erreichbar.