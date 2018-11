14. November 2018, 21:25 Uhr Kirchheim Bürger haben das Wort

Die Möglichkeit, sich über die Gemeindepolitik zu informieren, Fragen zu stellen und eigene Anträge einzubringen, haben die Kirchheimer am Donnerstag, 22. November, von 19 Uhr an bei der Bürgerversammlung in der Aula des Gymnasiums. Per Post und E-Mail an buergermeister@kirchheim-heimstetten.de können Bürger Anträge vorab einreichen. Über diese wird in der Versammlung abgestimmt.