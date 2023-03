Einhub der Brücke in Kirchheim

So ein Spektakel sieht man nicht alle Tage. Auch nicht in einem Ort wie Kirchheim, der sich im Zuge der Vorbereitungen für die Landesgartenschau im Jahr 2024 stark verändert und herausputzt. Am Samstag wurden die beiden Brücken für Fußgänger und Radfahrer über die Staatsstraße 2082 eingehoben, die rechtzeitig zum großen Fest fertig werden sollen - begutachtet von einigen faszinierten Zuschauern.