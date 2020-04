Eine große Rauchwolke ist Donnerstagmittag über dem Gewerbegebiet im Osten von Kirchheim gestanden. Kurzzeitig wurde erwogen, wegen des Brands in einem Metallverwertungsbetrieb und des dabei entstehenden Rauchs einen Einkaufsmarkt und eine Tankstelle an der Oskar-von-Miller-Straße zu evakuieren. Den gegen 10.50 Uhr alarmierten Feuerwehren aus Kirchheim, Heimstetten und Landsham gelang es dann aber bald, das Feuer unter Kontrolle zu bringen und nach knapp 40 Minuten zu löschen. Mithilfe eines Baggers wurde das brennende Material, das sich in einem Container mit Elektroschrott selbst entzündet hatte, auseinander gezogen. Erst Ende Dezember war ein Recycling-Betrieb in Hochbrück nach der Selbstentzündung eines Akkus abgebrannt.