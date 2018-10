24. Oktober 2018, 21:59 Uhr Kirchheim Brahms Requiem

Der Vorverkauf für Brahms Requiem in der Cantate-Kirche am Sonntag, 25. November, hat begonnen. Karten für 15 Euro gibt es von sofort an im Pfarrbüro sowie in den Buchläden in Kirchheim und Heimstetten; Schüler und Studenten zahlen zwölf Euro. Der Chor der Cantate-Kirche wird am Ewigkeitssonntag das berühmte Requiem zu Gehör bringen. Beginn ist um 19 Uhr.