Der Bonus-Supermarkt in Kirchheim ist gerettet. "Nach intensiven Bemühungen um den Markt im Brunnenzentrum konnten wir die Schließung heute abwenden", teilte Bürgermeister Maximilian Böltl (CSU) am Dienstag mit. Der Laden werde etwas verkleinert, das Sortiment solle sich noch stärker auf den klassischen täglichen Bedarf fokussieren. Der gemeinnützige Betreiber hofft laut einer Mitteilung aus dem Kirchheimer Rathaus, damit dauerhaft aus den roten Zahlen zu kommen und die benötigte schwarze Null zu realisieren. "Gemeinsam gehen wir außerdem sukzessive weitere Verbesserungen an, die vermehrt auch von Bürgern angeregt wurden", verspricht Kirchheims Wirtschaftsförderer Tobias Schock.

Der Name Bonus steht für "Berufliche Orientierung, Nachbarschaftsmärkte und Service". Das Sozialunternehmen ist eine hundertprozentige Tochter der gemeinnützigen SBR GmbH aus Stuttgart, die mehr als 20 solcher Märkte in Bayern und Baden-Württemberg betreibt. Ziel ist die individuelle Integration von Benachteiligten auf dem Arbeitsmarkt durch Beschäftigung und Qualifizierung im Handel sowie die Sicherung der fußläufigen Nahversorgung. Als gemeinnützige Gesellschaft brauchen Bonus-Märkte keine Gewinne zu erzielen. Die Kosten müssen jedoch gedeckt sein und Gelder für Investitionen erzielt werden. Für den freiwerdenden Teil der Ladenfläche entwickelt die Gemeinde als Eigentümerin der Immobilie und gemeinsam mit der Wirtschaftsförderung ein Konzept zur Nachnutzung, die den Bonus-Markt gut ergänzen soll.