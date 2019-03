26. März 2019, 22:15 Uhr Kirchheim Blütenzauber statt Erdbeerfeld

Beinahe 20 000 Quadratmeter Blühstreifen und -flächen wird die Gemeinde Kirchheim im Jahr 2019 aussäen. Wie der Umweltausschuss des Gemeinderats beschloss, sollen im Herbst an Abschnitten der Erdinger Straße, des Heimstettener Mooswegs, der Bajuwarenstraße, der Münchner Straße, der Hauptstraße gegenüber dem Jugendzentrum, der Poinger Straße sowie am Sportpark Blühstreifen aus einer salzverträglichen Bankettmischung angepflanzt werden. Bereits im März sollen die Nachsaaten mit Wildblumen auf der Sportparkwiese und Teilen der Räterwiese beginnen. Zur selben Zeit wird auf einem ehemaligen Erdbeerfeld die Saatmischung Eschweger Blütenzauber angesät. Zudem sollen auf der Kastanienwiese, der Geranienwiese und am Schlehenring Wildblumen gepflanzt werden. Auch die Bürger der Gemeinde können in ihren eigenen Gärten Blühflächen anlegen. Wie im vergangenen Jahr können sich die Kirchheimer von April an für eine Fläche von circa zehn Quadratmeter kostenlosen Samen im Umweltamt abholen.