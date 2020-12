Ein betrunkener 19-Jähriger ist am Montagmorgen am S-Bahnhof Heimstetten auf Sanitäter losgegangen, die ihm helfen wollten. Nach Angaben der Bundespolizei hatte ein besorgter Passant gegen 9 Uhr den Rettungsdienst informiert, weil der junge Mann aus Fürstenfeldbruck reglos am Boden lag und nicht ansprechbar war. Als die Sanitäter eintrafen und sich um ihn kümmerten, kam der bis dahin Bewusstlose zu sich und schlug aus bisher ungeklärten Gründen wild um sich. Er traf einen 49-jährigen Rettungssanitäter mehrfach am Kopf, wodurch dessen Brille beschädigt wurde.

Die Sanitäter brachten den 19-Jährigen zu Boden und sicherten ihn bis zum Eintreffen der Polizei. Der 49-Jährige trug keine sichtbaren Verletzungen davon, klagte jedoch über Schmerzen im Gesichtsbereich und begab sich zur Untersuchung in ein Münchner Krankenhaus. Bundespolizisten brachten den 19-Jährigen zur Dienststelle am Ostbahnhof und entließen ihn erst, nachdem er sich beruhigt hatte. Sie ermitteln nun wegen Körperverletzung, Sachbeschädigung und Behinderung von Rettungskräften.