Unter dem Motto "Tochter Zion, freue dich" wird am Sonntag, 27. November, der erste Advent in der Kirchheimer Cantate-Kirche mit einem Benefizkonzert gefeiert. Erklingen werden Werke aus drei Jahrhunderten, unter anderem eine Fassung der Bach-Toccata für Orgel und Vibrafon. Mitwirkende sind Alexander Kuhlo (Orgel), Leander Kaiser (Percussion), Susanne Eckert (Querflöte) und Stefanie Dittmer (Saxofon), Beginn ist um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei, es wird um Spenden gebeten für das Projekt "Cantate 2024". Zur Einstimmung gibt es von 17.30 Uhr an im Brunnenhof Glühwein und fränkische Bratwürste.