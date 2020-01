Ein Benefizkonzert in der Cantate-Kirche in Kirchheim gibt das Vokalensemble "Voicensation!". Zusammen mit dem Organisten Knut Weißer präsentieren sie ein Programm mit Liedern von Thomas Tallis, William Byrd, Heinrich Schütz, Leonhard Lechner, Maurice Duruflé, Georg Phillip Telemann, Ola Gjeilo, Moses Hogan und Doris Anker. Den roten Faden bildet die Messe "L'homme armé" für vier Stimmen von Giovanni Pierluigi da Palestrina, ein Soldatenlied, das in ganz Europa bekannt war. "Singet dem Herrn ein neues Lied" ist ein wiederkehrendes Motiv in den Psalmen und steht auch als Motto über diesem Konzert. Voicensation sind die Sänger Yukiko Nave, Jens Nave, Gabriele Meißner und Eckhard Meißner. Das Konzert am Samstag, 25. Januar, beginnt um 19 Uhr.