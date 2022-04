Von Anna-Maria Salmen, Kirchheim

Die Gemeinde Kirchheim will ihre Bäume mit einer Baumschutzverordnung vor Fällungen und Beschädigungen bewahren. Darauf hat sich der Gemeinderat in seiner Sitzung am Dienstagabend geeinigt. Künftig sind in Kirchheim demnach Bäume unter Schutz gestellt, die einen Meter über dem Erdboden einen Stammumfang von mindestens 60 Zentimetern aufweisen - diese Regel gilt jedoch nur für Laubbäume und einheimische, standortgemäße Nadelbäume, dazu zählt etwa die Gemeine Kiefer. Garten- und Grundstücksbesitzer dürfen entsprechende Bäume nun nicht mehr ohne vorherige Genehmigung der Gemeinde entfernen, beschädigen oder wesentlich verändern. Tun sie es doch, müssen sie mit einer Geldbuße in Höhe von bis zu 50 000 Euro rechnen.

Eine erste Verordnung war nach zehn Jahren ausgelaufen

Nachdem eine 1994 erlassene Baumschutzverordnung knapp zehn Jahre später abgeschafft worden war, hatte die SPD-Fraktion bereits im März 2019 eine neue Satzung beantragt. Das Ziel: Der Baumbestand in Kirchheimer Siedlungen und Gärten sollte geschützt werden, für Entscheidungen zu Fällungen sollte es klare Richtlinien geben. Damals löste der Antrag eine Kontroverse unter den Kommunalpolitikern aus: Kritiker befürchteten, dass die Verordnung zu viel Bürokratie mit sich bringe und das Ziel verfehlen könnte. Viele Bürger, so die Argumentation einiger Gegner, würden die Bäume dann eben fällen, bevor der in der Satzung als schützenswert festgelegte Umfang erreicht sei. Bei nur einer Stimme Unterschied lehnte der Gemeinderat den Erlass der Baumschutzverordnung im September 2019 schließlich ab.

Aufgeben wollten die Befürworter der Verordnung jedoch nicht: Kürzlich stellte die SPD-Fraktion erneut einen entsprechenden Antrag, dieses Mal gemeinsam mit dem Zusammenschluss aus FDP und Volt. Anders als vor rund zweieinhalb Jahren gab es nun allerdings keinen großen Diskussionsbedarf im Gremium. Die Abstimmung fiel dennoch gespalten aus: 15 Kommunalpolitiker sprachen sich für den Erlass der Baumschutzverordnung aus, sieben dagegen.