Von Anna-Maria Salmen, Kirchheim

Hoffnung und Verzweiflung gleichermaßen empfinden viele Menschen angesichts der Klimakrise. Genau diesen Zwiespalt will die Dr.-Silvius-Wodarz-Stiftung mit der Wahl der Rotbuche zum Baum des Jahres symbolisieren: Die Art ist zwar pflegeleicht und unkompliziert, wird jedoch auch durch extreme Temperaturen und immer häufiger vorkommende Trockenperioden bedroht, wie es in einer Pressemitteilung der Gemeinde Kirchheim heißt. Kürzlich wurde in Kirchheim ein Exemplar des Baumes gepflanzt: Zwischen der Heimstettner Straße und der Graf-Andechs-Straße soll die Rotbuche nun Wurzeln schlagen.

Auch in den vergangenen Jahren wurden in Kirchheim bereits Exemplare des jeweiligen Baumes des Jahres gepflanzt: Seit 2020 steht nach Angaben der Gemeinde eine Robinie mit ihren zarten Fliederblättern in der Nähe des Sportparks, im vergangenen Jahr wurde eine Stechpalme am Heimstettener Friedhof in die Erde gesetzt. "Bäume säubern und kühlen unsere Luft", sagt Kirchheims Bürgermeister Maximilian Böltl (CSU). "Deshalb schaffen wir im neuen Ortspark sukzessive weitere Baumstandorte und fördern privates Engagement beim Pflanzen neuer Bäume." 100 private Baumpflanzungen will die Gemeinde laut Pressemitteilung unterstützen, bis zu 200 Euro pro Baum soll es geben. Bis zur Landesgartenschau 2024 sollen zudem mehr als 700 Bäume auf dem Areal zwischen den beiden Ortsteilen Kirchheim und Heimstetten gepflanzt werden.

Sowohl für die Bäume als auch für die gut 120 geplanten Bänke im Ortspark können Privatpersonen, Firmen, Familien und Vereine Patenschaften übernehmen: Kürzlich wurde dafür ein Online-Tool entwickelt, mit dem man durch wenige Klicks die gewünschte Patenschaft auswählen kann. Auf der digitalen Plattform sind alle noch verfügbaren Bäume und Bänke an ihrem exakten Standort im Gelände sichtbar und können mit einer personalisierten Plakette versehen werden.