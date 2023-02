Kolumne von Martin Mühlfenzl

Den Traum von der Weltreise träumen viel. Einfach aussteigen, oder vielmehr einsteigen. Loslassen, anlassen, losfahren. Gedanklich befindet sich der Weltreisende dann schon in den Weiten der Atacama-Wüste, an den Stränden Kroatiens, hoch über den Fjorden Norwegens oder auf der Fähre ins Irgendwo. Hauptsache weg, weit weg. Nur hat die Sache einen Haken: Denn wer ins Auto oder das Wohnmobil steigt, bleibt meist schon an der nächsten Baustelle hängen - und stehen. Auf der A 99 bei Kirchheim, der Ottostraße in Ottobrunn, auf der Südlichen Ingolstädter Straße in Unterschleißheim. Reisen könnte so einfach sein, wenn der Verkehr nicht wäre.

Nun machen aber viele den Fehler und verfluchen ausgerechnet diejenigen, die für uns alle neue Straßen bauen, alte ausflicken, Brücken sanieren und auch sonst wie die gesamte Infrastruktur dieses Landes am Laufen halten: die Bauarbeiter. Und nur als Anmerkung: Bauarbeiter wohnen nicht auf Baustellen, auch sie müssen irgendwie dort hinkommen und legen dabei oft weite Strecken zurück. Genau genommen derart viele, dass dabei mehr Erdumrunden herauskommen, als ein einziger je absolvieren könnte. Experten des Pestel-Instituts, einer Forschungseinrichtung für Kommunen, haben errechnet, dass die etwas mehr als 3200 Bauarbeiter im Landkreis München im Jahr 62,3 Millionen "Baustellen-Kilometer" zurücklegen, 44 Kilometer im Schnitt für eine einfache Fahrt.

Und das, so die Ironie der Baustelle, oft im Stau, genervt - und bisher vor allem ohne einen entsprechenden finanziellen Ausgleich. Mehr als 1500 Erdumrundungen kommen so zustande - und die wurden den Bauarbeitern bisher nicht entlohnt, oder wie es von der Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG Bau) heißt: "Die meisten Bauarbeiter haben ihre Zeit für die Fahrten zur Baustelle dem Chef einfach geschenkt."

Doch damit ist jetzt Schluss. Der "echte Zeitfresser", wie Gewerkschafter Carsten Burckhardt sagt, also die Fahrt zum Job, wird jetzt endlich bezahlt. Zwischen sechs und acht Euro pro Tag bekommen die Bauarbeiter, und wer nicht mit dem Baubulli, sondern mit dem eigenen Auto anfährt, bekommt weiter Kilometergeld. Und auch wer Bus oder Bahn nimmt, erhält künftig eine Entschädigung. Wenigstens das. Ein Traum geht damit sicher nicht in Erfüllung - aber fair ist es allemal.