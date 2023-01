Gerade in Zeiten steigender Energiepreise scheint es vielen verlockend, den eigenen Strom selbst zu produzieren. Sogenannte Balkonkraftwerke, also Solarpanele, die zum Beispiel an Balkon, Hauswand oder Gartenhaus montiert und mit einem einfachen Stecker angeschlossen werden, können bei guter Sonneneinstrahlung bis zu 600 Watt liefern - eine einfache Alternative zu großen und teuren Photovoltaik-Anlagen. Um Interessierten den Einstieg in die Thematik zu erleichtern und einen Erfahrungsaustausch zu ermöglichen, organisiert der Energiewendestammtisch Kirchheim einen Informationsabend zu Balkonkraftwerken. Die Veranstaltung findet statt am Donnerstag, 9. Februar, im Gemeindesaal der Kirchheimer Cantate-Kirche. Beginn ist um 19 Uhr.