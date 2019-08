Schwere Verletzungen hat sich Sonntagmittag eine 36-jährige Münchnerin beim Zusammenstoß mit einem Auto auf der Weißenfelder Straße in Heimstetten zugezogen. Die Frau war mit ihrem Fahrzeug in nördlicher Richtung unterwegs, als ein 53-Jähriger aus dem Landkreis Ebersberg von einem Firmengrundstück in die Weißenfelder Straße einbiegen wollte. Dabei übersah er das Auto der Frau, diese prallte frontal gegen den rechten vorderen Kotflügel des anderen Fahrzeugs. Sie musste mit schweren Verletzungen zur stationären Behandlung in ein Klinikum gebracht werden, der Unfallverursacher blieb unverletzt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten eine erhebliche Alkoholisierung des Mannes fest, er wurde wegen fahrlässiger Körperverletzung angezeigt.