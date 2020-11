Aktueller könnte das Programm kaum sein: Seit Wochenbeginn sind zum zweiten Mal in diesem Jahr viele Menschen in Branchen wie der Gastronomie, im Kulturbetrieb oder in Freizeiteinrichtungen von der pandemiebedingten Schließung ihrer Arbeitsstätten betroffen. Die Volkshochschule im Osten des Landkreises (VHS) nimmt sich der rechtlichen Fragen an, die sich nun im Arbeitsleben stellen. In seinem Kurs "Arbeitsrecht in "Corona-Zeiten"" am Donnerstag, 19. November, erläutert Rechtsanwalt Dirk Schlitzkus, welche Folgen sich aus dieser besonderen Situation ergeben, etwa: Habe ich Anspruch auf Lohn, wenn ich aus Angst vor einer Covid-19-Erkrankung zu Hause bleibe? Welche Folge hat eine Anordnung auf Quarantäne auf mein Entgelt? Der Kurs findet von 19 bis 20.30 Uhr in Kirchheim, Benzstraße 1b, statt. Während des Unterrichts muss eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden. Weitere Informationen und Anmeldemöglichkeit unter www.vhsolm.de.