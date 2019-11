In der Aula des Gymnasiums Kirchheim findet am Donnerstag, 21. November, 19.30 Uhr, die Bürgerversammlung statt. Vorab kann man sich von 17.30 Uhr an bei einem "Infomarkt zur Landesgartenschau 2024 und zu Kirchheim 2030" informieren und um 18.30 Uhr bei einem Info-Block noch mehr zu den anstehenden Planungen zu Kirchheim 2030 erfahren. Bürger haben die Gelegenheit, Anfragen vorzubringen und Anträge zu stellen. Für die Ausgabe der Abstimmungskarten ist ein Ausweisdokument vorzulegen.