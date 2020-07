Ein Brand in einem Gefahrguttransporter hat am Montagnachmittag einen Großeinsatz und massive Verkehrsbehinderungen auf dem Autobahnring A 99 ausgelöst. Wie die Hohenbrunner Verkehrspolizei berichtet, kam es auf Höhe der Anschlussstelle Kirchheim gegen 15 Uhr zu einer Verpuffung in einem Container mit Altbatterien, die von einem Recyclingunternehmen zur Wiederverwertung in einem Fachbetrieb nach Ostdeutschland gebracht werden sollten. Ein Teil der insgesamt etwa 20 Tonnen schweren Altbatterien fing Feuer, Batteriesäure lief aus und verteilte sich auf der Fahrbahn. Der Fahrer des Gefahrguttransporters konnte den Container auf dem Standstreifen abstellen und sich und den Lastwagen in Sicherheit bringen. Feuerwehrleute verhinderten durch ihr schnelles Eingreifen eine Ausweitung des Brandes und größere Schäden. Verletzt wurde niemand.

Während der Löscharbeiten und der anschließenden Fahrbahnreinigung mit einer Spezialkehrmaschine mussten alle drei Fahrspuren der A 99 in Richtung Autobahnkreuz München-Nord bis circa 17.30 Uhr gesperrt werden. Der Verkehr wurde über die Ausfahrtsspur vorbeigeleitet. Es kam zu Staus im abendlichen Berufsverkehr, die sich auch auf die Ausweichstrecken ausweiteten. Insgesamt waren 90 Einsatzkräfte verschiedener Feuerwehren aus dem Landkreis München und der ABC-Zug München-Land im Einsatz.