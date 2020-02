Wie man eine Patientenverfügung richtig verfasst, stellt viele Menschen vor eine Herausforderung. Deshalb bietet die Kirchheimer SPD dazu am Dienstag, 11. Februar, eine Informationsveranstaltung an. Der ehemalige Landtagsabgeordnete der SPD, Peter Paul Gantzer, beantwortet alle Fragen rund um die Themen "Patientenverfügung, Betreuungsverfügung, Vorsorgevollmacht". Außerdem berichtet er von Erfahrungen, die er 40 Jahre lang in seiner Arbeit als Notar sammelte. Der Infoabend im Restaurant "Zum Kelten" am Sportpark in Heimstetten beginnt um 19 Uhr