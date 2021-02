Unter Alkoholeinfluss hat eine 59-jährige Autofahrerin aus dem Landkreis Ebersberg am Donnerstagnachmittag einen Auffahrunfall in Kirchheim verursacht. Sie war mit ihrem Pkw auf der Florianstraße hinter einem Kleintransporter unterwegs, als dessen Fahrerin, die nach rechts in die Staatsstraße Richtung Autobahn abbiegen wollte, an der roten Ampel hielt. Die 59-jährige bremste nicht rechtzeitig und es kam zum Zusammenstoß. Verletzt wurde niemand, der Wagen der Unfallverursacherin wurde leicht beschädigt, der bei ihr vorgenommene Atemalkoholtest ergab knapp 1,6 Promille. Die Polizei zog ihren Führerschein ein.