15. November 2018, 22:13 Uhr Kirchheim A 99 nach Lkw-Unfall erneut dicht

Zum zweiten Mal innerhalb weniger Stunden hat sich auf dem Autobahnring München Ost am Mittwoch ein schwerer Verkehrsunfall mit Lastwagen ereignet. Nachdem im morgendlichen Berufsverkehr zunächst ein 57-jähriger Berufskraftfahrer bei Kirchheim in Fahrtrichtung Nürnberg auf einen anderen Lkw aufgefahren war, kam es am frühen Nachmittag in die Gegenrichtung zu einem Unfall. Wohl aus Unachtsamkeit erkannte der Fahrer eines Baustellen-Sattelzuges kurz hinter der Anschlussstelle Kirchheim nicht, dass ein vorausfahrender Lkw mit Anhänger abbremste. Er fuhr fast ungebremst auf. Der Fahrer zog noch nach links, was ihm laut Polizei wohl das Leben rettete. Führerhaus und Anhänger verkeilten sich so stark, dass sie bei der Bergung vom Fahrgestell abgetrennt werden mussten. Die Sattelzugmaschine schob sich unter den Anhänger und hob diesen etwa einen Meter an. Die Bergungsarbeiten dauerten bis in den Abend. Weil nur eine Fahrspur frei war, staute sich der Verkehr bis über das Autobahnkreuz Nord hinaus. Der Lkw-Fahrer kam ins Krankenhaus, es entstand ein Schaden von etwa 100 000 Euro.