Detailansicht öffnen Zwölf Filme zeigt der Verein "TU Film" im Semester. (Foto: Sebastian Gabriel)

Die Universitätsstadt Garching bekommt ein Kino. In der ersten Vorstellung im Hörsaal MW 1801 wird Kleopatra ihr süßes Näschen rümpfen und mit Asterix und Obelix durch die Geschichte rauschen. Nach Garching geholt hat die ägyptische Königin der Verein "Der TU Film", der bisher nur im Carl-von-Linde-Hörsaal in der Münchner Arcisstraße Kinofilme gezeigt hat. Doch dank der Vorsitzenden des Vereins, Veronika Reich, und ihren Mitstreitern wird es vom 17. Oktober an eine Zweigstelle am Wissenschaftscampus geben, in der Fakultät für Maschinenwesen. Für Reich endet damit eine anstrengende Zeit mit einigen 40-Stunden-Wochen: "Ich bin sehr froh, wenn der erste Film vorbei ist und alles geklappt hat."

Den Verein gibt es schon seit 1991, die Gruppe, die an der Technischen Universität (TU) München Filme gezeigt hat, noch viel länger. Das älteste Programmheft, das die Ehrenamtlichen ausgegraben haben, datiert von 1955. So wie Reich es beschreibt, gibt es ein eingespieltes Team, in dem auch Neue jederzeit ihren Platz finden. Sie suchen gemeinsam die Filme aus, die sich die Studenten auf einer Liste im Internet auch wünschen dürfen. Und sie teilen sich die Arbeit, denn es müssen Karten verkauft, der Einlass kontrolliert, Bier, Schorle und diverse Knabbereien ge- und verkauft werden. Und hinterher wird gemeinsam geputzt und aufgeräumt. Ist der Hörsaal voll besetzt, schauen 800 Leute zu, lachen, kommentieren den Film oder feuern auch mal Kämpfende an.

Detailansicht öffnen Veronika Reich, Vorsitzende von "Der TU Film", hat viel Zeit investiert, um den geeigneten Vorführraum zu finden. (Foto: Sebastian Gabriel)

Veronika Reich ist seit fünf Jahren beim Verein. Die 26-Jährige hat gerade ihr Mathematikstudium beendet und ist auf Jobsuche. Am liebsten, so erzählt sie, würde sie in der Wissenschaft bleiben und über mathematische Modellbildung forschen. Als Beispiel nennt sie das Räuber-Beute-Modell, also etwa die Frage: Wie viele Kaninchen müssen wie vielen Füchsen gegenüberstehen, um ein stabiles System zu haben? "Dabei fasziniert mich der Bezug zur Welt, dass man die Welt wirklich modellieren kann", sagt die junge Frau mit den langen rotblonden Haaren. Auf jeden Fall war es ein Glück für die Garchinger Studenten, dass Reich nach ihrem Studium etwas mehr Zeit übrig hatte als andere. Damit war es ihr möglich, das "Mammutprojekt" anzugreifen, wie sie sagt.

Denn die Idee, auch in Garching Filme zu zeigen, besteht schon lange. Ursprünglich war der Plan, das Kino im neuen zentralen Gebäudekomplex Galileo zu eröffnen. Aber dessen Bau verzögerte sich Jahr um Jahr. Und wenn der Verein fragte, ob es dort möglich sei, sagte die TU laut Reich: "Klar, fragt Galileo!" Und Galileo habe gesagt: "Klar, fragt die TU!" Nachdem sie mehrere Male hin und her geschickt worden sei, habe der Verein wieder begonnen, die Möglichkeiten am Campus abzuklopfen. Reich und ihre Mitstreiter suchten und wurden fündig. Die TU stellt dem Verein den Hörsaal im Bau für Maschinenwesen zur Verfügung, worüber die Vereinsvorsitzende sehr froh ist. "Die TU steht hinter uns, sonst wäre das nie machbar gewesen."

Detailansicht öffnen Die Film-Vorstellungen der TU erlebten die Studenten bislang nur im Carl-von-Linde-Hörsaal im Münchener Zentrum. (Foto: Sebastian Gabriel)

In den Hörsaal in Garching passen 400 Besucher. Der Projektor ist schon installiert, Reich zeigt an der Tafel, wie riesig die Leinwand ist. Die Lautsprecher kommen noch. Schon jetzt hat die Mathematikerin positive Rückmeldungen, die Fachschaft freue sich sehr auf das Kino. Sie selbst erwartet ebenfalls, dass das Studentenleben am Campus dadurch belebt wird. "Um 18 Uhr ist das hier tot, da ist nichts mehr", sagt sie aus eigener Erfahrung. "Wir hoffen, dass mit dem Kino ein Gemeinschaftsgefühl aufkommt." Wer will, kann gleich fürs ganze Semester ein Ticket erwerben. Pro Film kostet das drei Euro und dazu gibt es Gutscheine für Snacks, die man im übrigen auch selbst mitbringen darf. Bei der Zielgruppe denkt der Verein nicht nur an die Studenten, sondern auch an die Garchinger. "Wir sind offen für alle", sagt Reich, nur älter als 16 Jahre müssten die Besucher sein. Bei manchen Filmen geht es natürlich auch, wenn Kinder mit ihren Eltern kommen.

Insgesamt sind an beiden Standorten 30 Vorstellungen mit 30 Filmen geplant, zwölf laufen in Garching, die anderen in der Innenstadt. Reich erzählt, es sei relativ einfach gewesen zu entscheiden, welche Filme in Garching gezeigt werden sollen. Bei "Matrix" oder "Ralph breaks the Internet" etwa ist es laut der Vereinsvorsitzenden "klar, dass das raus muss zu den Informatikern". Dann sind aber auch Filme wie etwa "Ballon" im Programm, der die Flucht einer Familie aus der DDR nach Westdeutschland in einem selbst gebauten Heißluftballon schildert. "Ein Film, der eher für Nicht-Studenten interessant ist, der könnte dann Garchinger Zuschauer ziehen", so die Überlegung der Cineasten. Aber vielleicht sprechen ja Filme wie "Spiderman" oder "The Blues Brothers" sowohl Studenten wie auch Garchinger an.

Detailansicht öffnen Nun wurde auch in Garching ein passender Hörsaal gefunden. (Foto: Sebastian Gabriel)

Reich betrachtet die neue Zweigstelle als großes Experiment, das sie mit viel Herzblut vorbereitet hat. Neben der Raumsuche galt es Fragen zur Versicherung oder den Rechten abzuklären und Plakate zu gestalten. Etwa 30 Mitglieder zählt der Verein, sie alle bringen viel Engagement mit, aber es macht auch Spaß. "Wo sonst hat man die Chance, so tief ins Kino zu schauen und mit so viel Spielzeug zu spielen?", sagt Reich. Auch wenn es manchmal mühsam sei, die Filmrechte aufzustöbern und den Kleinkram zu organisieren. Sie könne jedem nur raten mitzumachen, sagt die Vorsitzende des Vereins, der sich nur über Werbung und Eintrittskarten finanziert. Man lerne so viel, "man darf auch Fehler machen und an sich selbst wachsen". Es sei einfach ein "unglaublich schöner Ausgleich". Und die Kinovorstellungen sind nach Aussage der jungen Mathematikerin auch ein ganz besonderes Erlebnis. Sie hebt das Gemeinschaftsgefühl hervor: "Alle lachen über dieselben Witze, Studenten ticken da eher gleich." Manche kennen auch schon ganze Passagen auswendig, etwa bei der Feuerzangenbowle, die schon Kultstatus genießt. Sehr lustig sei auch die Vorstellung von "Schuh des Manitu" gewesen, als Studenten mit Steckenpferden durch das Licht des Projektors ritten. Das ist bei der Vorführung von Asterix und Kleopatra jedoch eher nicht zu erwarten.

Die Vorstellung "Asterix und Kleopatra" im Gebäude an der Boltzmannstraße 15 am Donnerstag, 17. Oktober, beginnt um 20 Uhr. Die Kasse ist von 19.30 Uhr an besetzt, der Eintritt kostet drei Euro.