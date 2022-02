Das Kleine Theater wird in Zukunft noch mehr ein Theater für die Kleinen. Das Haus in Haar hat vor Kurzem einen Kooperationsvertrag mit "Redmanns Münchner Märchen-Bühne" abgeschlossen. "Wir freuen uns sehr, dass wir mit dem engagierten Ensemble einen Partner gefunden haben, der unseren Auftrag einer sozialen Kulturarbeit mitträgt. Das Programm von Redmanns Münchner Märchen-Bühne ergänzt unseren Spielplan vorzüglich", betont Matthias Riedel-Rüppel, Intendant des Kleinen Theaters Haar.

Hintergrund: 1967 gründete Heinz Redmann das "Münchener Theater für Kinder", das im Lauf der Jahrzehnte zu einer beliebten Institution in der Stadt wurde, die seit 1977 in der Dachauer Straße residierte. Im Sommer 2018 verließ der langjährige Intendant, der im selben Jahr noch die Medaille "München leuchtet" erhielt, das Theater - nicht ganz freiwillig und nicht ganz ohne Misstöne. Inzwischen haben sich einige ehemalige Mitglieder, die dort auf der Bühne, hinter der Bühne oder in der Verwaltung gewirkt haben, in einem gemeinnützigen Verein zusammengeschlossen. Heinz Redmann fungiert weiter als Regisseur. Was Redmanns Märchen-Bühne allerdings bisher fehlte, war eine feste Spielstätte - diese wird nun künftig das Haus im Haarer Jugendstilpark sein.

Die erste Vorsitzende des Vereins, Katharina Redmann, freut sich: "Wir haben im Kleinen Theater Haar einen Ort gefunden, an dem wir uns von der ersten Besichtigung an wohl gefühlt haben." Der künstlerische Leiter, Jochen Streicher, ergänzt: "Ich habe unsere Inszenierungen direkt auf der schönen Bühne des Kleinen Theaters gesehen."

Riedel-Rüppel freut sich, dass das "Haus wieder ein bisschen mehr einen Ensemble-Charakter bekommt". Bis zur ersten Vorstellung für die kleinen (und natürlich auch größeren) Zuschauer in Haar wird es freilich noch eine Weile dauern. Aufgrund der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie haben die Beteiligten beschlossen, das erste Stück erst im Herbst 2022 auf die Bretter zu bringen. Am 1. Oktober soll Premiere gefeiert werden mit dem Märchen "Schneeweißchen und Rosenrot".