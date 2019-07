4. Juli 2019, 21:45 Uhr Kindermusical Supercalifragilisticexpialigetisch

Die Grünwalder Burgspatzen zeigen am Wochenende das Musical "Mary Poppins", in dem das berühmte Unsinnswort vorkommt - 84 Kinder wirken dabei mit

Von Anna-Maria Salmen, Grünwald

Wohl kaum ein Wort weckt bei so vielen Erwachsenen Kindheitserinnerungen wie die Fantasieschöpfung "Supercalifragilisticexpialigetisch" aus dem Filmmusical "Mary Poppins". Die Geschichte um das magische Kindermädchen begeisterte bereits vor Jahrzehnten ganze Generationen.

Dass ein ganz besonderer Zauber entsteht, wenn Kinder das Stück inszenieren, wollen die Grünwalder Burgspatzen am Wochenende bei ihren Aufführungen des Musicals beweisen. Dabei wird es auf der Bühne lebendig zugehen: 84 Kinder sind in die Vorstellung eingebunden. Die Jüngste ist gerade drei Jahre alt geworden, die Ältesten gehen in die achte Klasse und haben vor knapp zehn Jahren bei der ersten Aufführung des Stücks mitgewirkt - damals waren sie kleine Bienen und Vögel, heute sind sie Hauptdarsteller.

Bereits seit 1990 besteht der Verein "Jugend macht Musik", aus dessen Kammermusikkreis sich wenig später der Kinderchor "Grünwalder Burgspatzen" entwickelte. Drei Mal im Jahr führen die Kinder gemeinsam große Musicals auf. Das Repertoire umfasst sowohl berühmte Stücke wie "Alice im Wunderland" oder "Frau Holle" als auch eher unbekannte Werke. Immer wieder so viele Kinder auf die Bühne zu bringen, das sei "beachtlich", wie Chorleiterin Agnes Palotás-Becker erzählt. Zumal die Burgspatzen nur selten und erst kurz vor der Premiere die Gelegenheit haben, gemeinsam zu proben. "Die Koordination ist das Allerwichtigste. Das muss im Vorfeld alles gut durchdacht sein." Auch die Probeneinteilung sei immer wieder eine Herausforderung: Zwischen Schule und anderen Aktivitäten Zeit dafür zu finden, sei ein "Seiltanz", so Palotás-Becker. "Aber irgendwie klappt es immer."

Die Grünwalder Burgspatzen führen das Musical "Mary Poppins" auf. (Foto: Claus Schunk)

Nur wenige Monate hatte das Ensemble zur Vorbereitung auf "Mary Poppins", denn die jüngeren Kinder hatten im Mai noch eine Vorstellung, in der sie die Hauptrollen übernehmen durften. Ein Vorteil für die Burgspatzen: Sie können auf einen großen Bestand an selbstgeschneiderten Kostümen und Requisiten aus der ersten Aufführung im Jahr 2011 zurückgreifen. Das Bühnenbild etwa wurde damals eigens von einer Bekannten in einem Atelier in Budapest angefertigt, um dann aufgerollt im Orientexpress nach Grünwald verschickt zu werden. Dennoch: Neuerungen gibt es immer. "Wir machen hier kein Retorten-Stück", sagt Palotás-Becker lachend. Gerade an Requisiten und Bühnentechnik komme immer etwas dazu, wie ihr Mann Julian Becker, Vorsitzender von "Jugend macht Musik", erzählt. Für die neue Aufführung hat er sich etwas Besonderes einfallen lassen: Wie von Geisterhand lässt er einen massiven Holztisch in der Luft schweben. "Wir wollen den Kindern zeigen: Wenn man etwas macht, dann richtig."

Dementsprechend viel Wert legt das Ehepaar Becker auch auf die Stimmbildung und das Sprechtraining der kleinen Darsteller. "Es ist uns wichtig, dass die Kinder sich selbst entwickeln", so Becker. "Sie wachsen mit dem Alter." Die Kleinsten dürfen zunächst die Refrains der Lieder mitsingen, dann wird die Aufgabe immer größer. Besonders für die Anfänger ist eine große Musicalproduktion spannend: "Manche der Kleinen saugen alles so in sich auf, dass sie sogar vergessen, zu singen. Andere sind aber ganz konzentriert", erzählt Becker. Lampenfieber habe keiner, für die Ältesten sei die Bühne mittlerweile wie ein Zuhause. Nicht nur die beiden Leiter freuen sich über die Entwicklung ihrer Burgspatzen, auch die Kinder selbst blicken meist mit Stolz auf ihre Laufbahn zurück. "Wenn sie noch klein sind, haben die meisten schon ein Ziel vor Augen, welche Rolle sie später einmal spielen wollen. Wenn sie das dann geschafft haben, wissen sie aber auch, woher sie kommen", so der Musikpädagoge.

Bienenfleißig geprobt: Die Geschichte um das magische Kindermädchen begeistert nicht nur das Publikum, sondern auch die kleinen Darsteller. (Foto: Claus Schunk)

Dass sie erleichtert sein wird, wenn der Vorhang nach den beiden Vorstellungen am Wochenende fällt, denkt Agnes Palotás-Becker nicht. Im Gegenteil: "Die Zeit vor den Aufführungen ist am schönsten. Auch die Aufregung, wenn die letzten Probleme beiseite geschafft werden: Ich liebe das", erzählt sie. "Hinterher würden wir alle wahrscheinlich in ein kleines Loch fallen. Aber zum Glück kommt ja kurz darauf die nächste Aufführung."

Die Grünwalder Burgspatzen präsentieren "Mary Poppins" am 6. und 7. Juli jeweils um 17 Uhr im Bürgerhaus Römerschanz. Beide Vorstellungen sind bereits ausverkauft, mit etwas Glück gibt es noch Restkarten an der Abendkasse.