Worin unterscheidet sich eine integrative von einer gewöhnlichen Kinderkrippe? Wer Fragen zum Krippenalltag und zu darin gelebter Pädagogik hat, kann diese am Samstag, 26. März, bei einem Tag der offenen Tür in der integrativen Krippe "Tranquilla Trampeltreu" in Unterhaching im Integra-Haus, Grünwalder Weg 10, stellen. Zu einem ersten Kennenlernen sind dabei die Gesprächsrunden um 10 und 12 Uhr gedacht, in denen die Pädagogik nach Emmi Pikler vorgestellt wird. Eingeladen seien auch Eltern von Kindern mit Förderbedarf aus der Stadt München beziehungsweise dem Landkreis München, heißt es in einer Pressemitteilung des Veranstalters. Es gilt die 3-G-Regel. Mehr Informationen: www.integra-hachinger-tal.de.