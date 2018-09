28. September 2018, 11:34 Uhr Kinderbetreuung Und raus bist du

Anders als in den Vorjahren gibt es in Kommunen auch im September noch viele Eltern, die keinen Kita-Platz für ihr Kind bekommen haben. Besonders dramatisch ist die Situation in Unterhaching und Unterschleißheim.

Von Iris Hilberth und Bernhard Lohr, Unterschleißheim/Unterhaching

Alles Hoffen und Bangen hat nichts genutzt: Die Personalnot in vielen Kindertagesstätten hat sich zum Beginn des Kindergartenjahrs nicht in Luft aufgelöst. In etlichen Kommunen im Landkreis gibt es immer noch Wartelisten für Krippen- und Kindergartenkinder. Relativ gravierend ist die Situation in Unterhaching und in Unterschleißheim, wo sich auch wegen Zuzugs von Familien die Not in den vergangenen Wochen noch vergrößert hat. Aber auch in Haar, Garching und Grasbrunn etwa fehlen Plätze. Derweil setzen die Kommunen weiter auf den Bau neuer Einrichtungen.

In Unterschleißheim stehen zwei Wochen nach Beginn des Kindergartenjahrs noch 60 Kinder auf Wartelisten, etwa zur Hälfte für Krippen- und zur Hälfte für Kindergartenplätze. Bürgermeister Christoph Böck (SPD) kann immerhin sagen, dass seines Wissens nach "keine dringlichen Fälle" darunter seien. Doch die Lage sei alles andere als optimal. Irgendwie passt dazu, dass dann noch die neue Kindertagesstätte "Denk mit" im Mircocity-Komplex am Lohhofer S-Bahnhof Ende August wegen eines Wasserschadens behelfsmäßig in anderen Einrichtungen unterkommen musste.

Vergangene Woche brachte der Stadtrat auf den Weg, dass 2019 ein privater Träger im Business-Campus eine weitere Kindertagesstätte für 73 Kinder eröffnen kann. Man stehe mit den Trägern in engem Kontakt, sagt Böck, um die Personalakquise zu verbessern. Eine Zulage für Erzieher werde bezahlt. "Wir überlegen, was wir noch machen können."

Arbeitsmarktpolitische Zulage erhöht

In Unterhaching hat die Gemeinde die arbeitsmarktpolitische Zulage nochmals erhöht und auch günstigen Wohnraum angeboten. Die Lage ist ernst. Denn Ende September stehen noch etwa 90 Kinder auf der Warteliste für einen Kindergartenplatz. Noch suche die Gemeinde Betreuungspersonal, heißt es. Allein in einer kirchlichen Einrichtung fehlen drei Erzieherinnen.

Das Angebot an Plätzen wird die Gemeinde noch einmal aufstocken, am Mittwochabend stimmte der Gemeinderat einstimmig für den Bau eines Kinderhauses am Oberweg, wo bis 2020 vier Kindergartengruppen und bis 2021 vier Krippengruppen unterkommen sollen. Der Vorschlag der CSU, dort im zweiten Obergeschoss Personalwohnungen zu errichten, wurde nicht weiter verfolgt. "Wir haben 18 Wohnungen gebaut, die Nachfrage ist nicht so groß", sagte Bürgermeister Wolfgang Panzer (SPD).

Mindestens so ratlos wie in Unterhaching ist man im Haarer Rathaus, wie die anhaltende Personalmisere bewältigt werden kann. Zwar hat die Gemeinde für ihre Einrichtungen weitgehend alle Stellen besetzt, wie Bürgermeisterin Gabriele Müller (SPD) dieser Tage sagte. Für die Leitungsposition im Kinderhaus Eglfing sei eine Lösung in Sicht. Eine intensive Werbekampagne der Gemeinde für ihre Einrichtungen habe Früchte getragen, heißt es aus dem Rathaus.

Entspannte Lage in Höhenkirchen-Siegertsbrunn

Dennoch fehlen in Haar Müller zufolge 62 Plätze, und zwar wie in Unterschleißheim zur Hälfte für Kinder unter drei Jahren und für Kinder im Kindergartenalter. Die Personalnot im evangelisch-lutherischen Kinderhaus reißt eine Lücke. Von 90 Kindern könnten 50 aufgenommen werden, sagt Diakon Dietmar Frey, im Dekanat zuständig für die Kindertagesstätten. Man sei gerade "dabei, zwei Erzieherinnen anzustellen".

In den vergangenen Jahren folgte auf die Krisenstimmung im Sommer regelmäßig die Entwarnung im Herbst. Am Ende fanden die Kommunen sowie die freien und kirchlichen Träger eben doch das notwendige Personal. Nahezu zumindest. Höhenkirchen-Siegertsbrunn bildete vergangenes Jahr eine Ausnahme. Dort war die Lage dramatisch. Eltern protestierten und stellten Bürgermeisterin Ursula Mayer (CSU) wegen der Kita-Krise an den Pranger. Dieses Mal gehört Mayer zu den wenigen, die sich zurücklehnen können. "Alle, die bis zum Jahresende drei werden, konnten wir versorgen", sagt sie. Auch im Kindergartenbereich sehe es gut aus. Doch was nächstes Jahr kommt, weiß sie auch nicht. Ein paar Kündigungen, Krankheitsfälle oder eine Schwangerschaft, und schon wird es wieder eng.

So wie in vielen anderen Kommunen jetzt schon. Zum Beispiel sind auch Garching aktuell noch 15 Krippen- und 19 Kindergartenkinder ohne Betreuung, wie es aus dem Rathaus heißt, wobei man davon ausgeht, mit der Eröffnung des Kinderhauses Untere Straßäcker und anderen Umstrukturierungen bald alle Lücken füllen zu können. Aus Grasbrunn berichtet die Geschäftsleiterin im Rathaus, Nicole Zeh, von sieben Krippenkindern ohne Betreuungsplatz, wobei den Eltern eine Betreuung in einer Einrichtung im benachbarten Vaterstetten angeboten worden sei, wo es freie Plätze gegeben habe. Doch die Eltern hätten es vorgezogen, auf einen Platz in Grasbrunn zu warten.