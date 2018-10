8. Oktober 2018, 14:09 Uhr Alternative zur Krippe Tageseltern mehr und mehr gesucht

Die Nachbarschaftshilfe Garching will ihr Angebot bei der Kindertagespflege ausbauen, damit die Betreuung auch im Krankheitsfall einer Tagesmutter gewährleistet ist. Doch Personal zu finden fällt schwer.

Von Irmengard Gnau, Garching

Der Platz ist da, das Geld auch, doch noch fehlt der richtige Mensch, damit die Garchinger Nachbarschaftshilfe ihr Kindertagespflegeangebot aufstocken kann.

Tagesmütter - und auch -väter - werden bei der Betreuung von Kindern im Landkreis München immer wichtiger. (Foto: Jan-Philipp Strobel/dpa)

Schon im Mai hatte die Nachbarschaftshilfe (NBH) angekündigt, ihr bewährtes Konzept zu erweitern: Die sieben Tagesmütter, die derzeit für die NBH tätig sind und 28 Kinder betreuen, sollen eine feste Vertretung bekommen, damit im Falle von Krankheit oder anderen unvorhergesehenen Fällen trotzdem alle Kinder versorgt werden können. Nun, bald fünf Monate später, ist Leiterin Veronika Gerg allerdings noch immer auf der Suche.

Tagespflege Der Großteil der 350 vor allem Frauen, die im Landkreis als Tagespflegepersonen arbeiten, ist an die Nachbarschaftshilfen der Gemeinden angegliedert. Außer den neun Trägern im Landkreis arbeiten einige Tageseltern selbständig. Das Landratsamt kooperiert mit beiden. Um als Tagesmutter oder Tagesvater zu arbeiten, bedarf es einer Qualifizierung. Grundlage ist das vom Deutschen Jugendinstitut entwickelte Kompetenzorientierte Qualifizierungshandbuch Kindertagespflege (QHB), das die gestiegenen Anforderungen an Bildung, Betreuung und Erziehung in der Kindertagesbetreuung berücksichtigt. Seither wurde die Ausbildungszeit von 160 auf 300 Stunden aufgestockt, davon sind 160 Stunden vorbereitend und 140 tätigkeitsbegleitend. Hinzu kommen 80 Stunden Praktikum und 140 Stunden Selbstlerneinheiten. gna

Warum es bislang schwer fällt, jemanden für die Stelle zu finden, liegt nach Gergs Einschätzung auch an der allgemein engen Situation in der Kinderbetreuung in und um München. "Die Plätze werden benötigt", sagt sie. Gerade für Kinder unter drei Jahren entdecken immer mehr Eltern eine Tagesmutter oder einen Tagesvater als Alternative zur Krippe, um ihre Kinder sicher betreut zu wissen. Die Vorteile sieht Gerg vor allem in der familiäreren, intensiveren Betreuung und der hohen Flexibilität, die die Tagesbetreuer direkt mit den Familien aushandeln können. Auch finanziell böten sich oft Vorteile.

Das bedeutet im Umkehrschluss aber auch, dass Tagesbetreuungspersonen, also Frauen oder Männer, die sich als professionelle Betreuer ausbilden lassen, vielerorts gesucht sind und rund um München dementsprechend rar. Im Landkreis waren zum Stichtag 1. März dieses Jahres insgesamt 350 Tagespflegepersonen aktiv, die 989 Kinder betreuten. 96 dieser - die allermeisten davon sind Frauen, deshalb ist die Bezeichnung "Tagesmutter" meist die geläufige - arbeiten in Großtagespflegen. Insgesamt neun aktive Träger listet das Landratsamt auf. Tagesmütter spielen im Betreuungsmix des Landkreises eine zunehmend wichtige Rolle. Die Nachfrage von Seiten der Eltern steigt, die Zahl der Kinder in Kindertagespflege hat sich nach Angaben des Landratsamts seit 2015 um 25 Prozent erhöht. Weitere Großtagespflegen sind in Planung.

Landkreis bemüht sich um Qualität

Der Landkreis ist außerdem der einzige Standort in Bayern, der am Bundesprogramm Kindertagespflege "Weil die Kleinsten große Nähe brauchen" teilnimmt und in Zusammenarbeit mit den Trägern derzeit ein Qualitätsmanagement-Handbuch entwickelt. In diesem Handbuch sollen bis Ende des Jahres die Grundlagen und gesetzlichen Bestimmungen für die Kindertagespflege in Familie und in Großtagespflege zusammengefasst werden. Das Konzept wird, so der Plan, dann stetig erweitert, als nächstes unter anderem um die Komponente Inklusion.

Die Herausforderung für Gerg und ihre Kollegen in anderen koordinierenden Einrichtungen liegt angesichts dieser Entwicklung darin, noch mehr Menschen für die Kindertagespflege zu begeistern. Der Trend geht schon in die richtige Richtung: Nach Angaben des Landratsamts ist die Zahl der Betreuer in der Tagespflege seit 2013 um etwa 40 Prozent gestiegen, Tendenz steigend. Trotzdem ist es in Garching bislang nicht gelungen, weiteres Personal zu finden. Die Tätigkeit als Tagesmutter oder -vater sei vielleicht noch nicht überall so bekannt wie die Berufe der Kinderpfleger oder Erzieher, mutmaßt Gerg.

Sie wirbt aber für die Aufgabe, zumal die Arbeit dank der Flexibilität auch mit dem Familienleben gut vereinbar sei. Neben weiteren freiberuflichen Tageseltern sucht die Nachbarschaftshilfe als feste Vertretung eine Tagesmutter beziehungsweise einen Tagesvater oder Erzieher für eine Festanstellung mit 19,5 Wochenarbeitsstunden.