30. Mai 2019, 22:08 Uhr Kinderbetreuung Kostenlose Plätze in der Kita

Unterhaching prüft eine einkommensabhängige Förder-Formel. Noch kommen nicht alle Kinder unter

Von Iris Hilberth, Unterhaching

Der kostenlose Kita-Platz in Unterhaching könnte schon im kommenden Jahr Wirklichkeit werden. Die Gemeinde erwägt eine Gebührenbefreiung für Betreuungsplätze von Kindern im Alter von ein bis zehn Jahren. Damit will sie Eltern weiter entlasten, die ihre Kinder sowohl in einer Krippe als auch bei Tagesmüttern, in Kindergärten und im Hort betreuen lassen. Die Verwaltung hat auf Antrag der SPD, der Grünen und der CSU jetzt einen Vorschlag erarbeitet, die so genannte Unterhachinger Förder-Formel, die sich an ein Modell in München anlehnt, aber höhere Einkommensgrenzen der Eltern vorsieht. Der Kultur- und Sozialausschuss hat am Dienstag eine detaillierte Ausarbeitung einer solchen Regelung beschlossen. Probleme hat Unterhaching allerdings weiterhin, allen Dreijährigen im Herbst einen Kindergartenplatz anzubieten.

Die diskutierte Variante sieht vor, dass die Gemeinde zusätzlich zu den vom Freistaat übernommenen hundert Euro noch einmal maximal hundert Euro drauflegt. Das Mittagessen müssten die Eltern aber weiterhin selbst zahlen. Für die meisten Betreuungsangebote in Unterhaching ergebe sich damit eine komplette Kostenübernahme. Lediglich zwei private Einrichtung liegen in ihrer Preisgestaltung so hoch, dass die Eltern weiterhin etwas drauflegen müssten. Auch für einkommensstarke Familien würde der Zuschuss nicht gewährt. Die Verwaltung hat die Obergrenze bei eine Gesamteinkommen von 85 000 Euro brutto im Jahr festgesetzt.

Allerdings rechnet die Verwaltung mit einem relativ hohen bürokratischen Aufwand und spricht von ein bis zwei neuen Stellen im Rathaus, die hierfür notwendig wären. Auch hat sie zum jetzigen Zeitpunkt noch keine konkreten Zahlen vorlegen können. Man weiß also noch nicht, was ein solcher Zuschuss die Gemeinde kosten würde. Bürgermeister Wolfgang Panzer (SPD) verwies vor allem auf die Unsicherheit bei den Buchungszeiten, sollten die Preise mit der Unterhachinger Förder-Formel weiter runtergehen oder die Gebühren ganz entfallen. Allen Familien den Zuschuss gewähren will er jedoch nicht, "wir wollen diejenigen fördern, die die Belastung wirklich haben", so der Bürgermeister. Gedacht ist, die Regelung zum Kindergartenjahr 2020/2021 einzuführen.

Obwohl der Antrag, eine solche Gebührenbefreiung zu prüfen, mit von den Grünen gestellt worden war, tat sich deren Fraktionssprecherin Claudia Köhler etwas schwer damit, so schnell in eine solche Förderung einzusteigen, zumal auch noch keine konkreten Zahlen genannt werden können. Sie verwies auf die derzeit noch 60 Kinder auf der Warteliste für einen Kindergartenplatz, 70 für einen Krippenplatz und acht für die Unterbringung von September an im Hort. Bürgermeister und Verwaltung sind weiter zuversichtlich, das Problem bis zum Herbst zu lösen. "Die Zahlen ändern sich täglich, ja fast stündlich", sagte Martina Wende, Leiterin des Fachbereichs Betreuung und Bildung.

So ergebe sich die hohe Zahl bei den Krippenkindern, da die Vergabe in diesem Bereich noch nicht zentral organisiert werde und viele sich bei mehreren Einrichtungen anmeldeten. Zudem stünde die Anmietung des Kinderhauses in der St.-Alto-Straße für eine Krippen- und eine Kindergartengruppe kurz bevor, die bislang dort beheimatet private Kita "Froschkönig" ist umgezogen. Auch soll das Pfarrhaus, das als Ausweichquartier für den derzeit zu sanierenden Kindergarten Regenbogen dient, weiter genutzt werden. Der "Regenbogen" öffnet im September wieder. Auch das Personalproblem hat Unterhaching zumindest für die gemeindlichen Kindergärten inzwischen gelöst. Schwierigkeiten bereiten die 25 freien Plätze des Privatanbieters Infanterix, die viele Eltern ablehnen. Nicht nur die Betreuung ist hier viel teurer als anderswo, auch werden tausend Euro Kaution und eine Verwaltungsgebühr von 270 Euro fällig, wenn man sein Kind anmeldet. Die Verwaltung soll nun prüfen, wie sie die Eltern unterstützen könnte.