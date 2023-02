Die Gemeinde Gräfelfing hat es jahrelang unterlassen, die Elternbeiträge in den kommunalen Einrichtungen anzuheben. Jetzt hebt sie diese zum Teil um das Fünffache an.

Von Annette Jäger, Gräfelfing

Die Gemeinde Gräfelfing hat es jahrelang versäumt, die Gebühren für Kinderbetreuungseinrichtungen zu erhöhen. Jetzt holt sie es nach mit einer drastischen Gebührenerhöhung, die von September an gelten soll. Unter dem Strich werden die Beiträge damit allerdings nur realistisch angepasst. Denn bislang sind die Gebühren vor allem in den gemeindlichen Kindergärten viel zu billig. Für 21 Euro im Monat können Eltern derzeit ihr Kind täglich fünf bis sechs Stunden betreuen lassen.

Wann immer die Sozialverwaltung der Gemeinde Gräfelfing in den vergangenen Jahren das Thema Gebühren für die Kinderbetreuung im Gemeinderat angesprochen hatte, haben die Kommunalpolitiker auf Durchzug gestellt. Eine Erhöhung war nicht drin, auch wenn immer wieder angemahnt wurde. Zuletzt wurden die Elternbeiträge 2016 gerade mal um zehn Prozent angehoben. Jetzt ist der Jammer groß. Die Kinderbetreuung in den kommunalen Krippen, Kindergärten, im Hort und in der Nachmittagsbetreuung ist ein Minusgeschäft. Und das seit Jahren. Nun hat sich das Problem mit gestiegenen Personalkosten, höheren pädagogischen Anforderungen, die noch mehr Personal nötig machen, und der allgemeinen Preissteigerung, die sich vor allem bei der Anschaffung von Spielsachen und Bastelmaterial zeigt, noch einmal verschärft.

Die niedrigen Beiträge sind auch deshalb ein Problem, weil sich andere Träger - etwa die kirchlichen - immer am kommunalen Angebot orientiert haben. Inzwischen hat sich auch bei ihnen ein erhebliches finanzielles Defizit aufgebaut. Eine Einrichtung hat schon das Handtuch geworfen. Die Diakonie Jugendhilfe Oberbayern hat ihre Trägerschaft für das Kinderhaus in der Maria-Eich-Straße im Sommer aufgegeben. Die Gemeinde hat die Trägerschaft übernommen. "Für noch mehr Einrichtungen können wir das aber nicht leisten", mahnte Petra Hierl-Schmitz von der Sozialverwaltung an.

Jetzt hat sich der Hauptausschuss in seiner jüngsten Sitzung endlich durchgerungen, die Preisschraube nach oben zu drehen. Ende des Monats wird sich zeigen, ob der Gemeinderat, der noch zustimmen muss, mitgeht. In den gemeindlichen Kindergärten sollen Eltern von September an rund 100 Euro mehr im Monat bezahlen. Bisher kostet die Kinderbetreuung für fünf bis sechs Stunden täglich 121 Euro im Monat. Davon werden direkt 100 Euro staatlicher Zuschuss für alle Eltern abgezogen, so dass genau 21 Euro übrigbleiben, die Eltern aus eigener Tasche bezahlen müssen. Künftig sollen es nach Abzug des Zuschusses 124 Euro sein. Auch in den Kinderkrippen wird es teurer, Beiträge steigen um rund 40 bis knapp 100 Euro im Monat, je nach Betreuungsumfang.

Die Rathausverwaltung verweist auf das bayerische Familiengeld von 250 Euro

Die Sozialverwaltung machte den Gemeinderäten diese Preissteigerung mit dem Verweis auf das bayerische Familiengeld von 250 Euro schmackhaft, das jeder Familie eines ein- bis zweijährigen Kindes zustehe und das Eltern in die Betreuung investieren könnten. In Hort und Nachmittagsbetreuung steigen die Elternbeiträge nur geringfügig.

Gleichzeitig hat der Hauptausschuss eine neue Förderrichtlinie befürwortet. Eltern, die mit ihrem Einkommen knapp über der Grenze für Sozialleistungen liegen, erhalten einen Zuschuss zu den Betreuungsgebühren. Außerdem können einkommensschwache Familien einen neuen staatlichen Kinderzuschlag von 250 Euro im Monat zusätzlich zum Kindergeld erhalten, sagte Petra Hierl-Schmitz. In zwei Jahren sollen die Gebühren um weitere zehn Prozent erhöht werden.

Nicht alle Gemeinderäte mochten mit der Preissteigerung mitgehen. Günter Roll (Bürgerverein Gräfelfing-Lochham) rechnete vor, dass es in manchen Betreuungskategorien um das Fünffache teurer werde. "Tut mir leid, da kann ich nicht zustimmen." Auch Anette Kitzmann-Waterloo (SPD) fand die Erhöhung nicht zu rechtfertigen, "nur weil vorher nichts gemacht wurde". Es sei ein politisches Signal, das "schwer verkäuflich" sei. Außerdem mahnte sie an, dass es keine Entlastungen für Alleinerziehende gebe.