14. September 2018, 22:10 Uhr Kinderbetreuung Größe zum Rückzug

Der Unterföhringer Gemeinderat stoppt die Planung zum Bau von Hort und Mittagsbetreuung an der Schulstraße. CSU und SPD sind der Ansicht, dass das alte Gebäude doch abgerissen werden soll. Den Siegerentwurf empfinden viele als zu massiv

Von Sabine Wejsada, Unterföhring

Zurück auf Anfang - diese Devise erweist sich im Unterföhringer Gemeinderat zunehmend als Motto für die örtliche Kommunalpolitik. Nach dem Sportpark und einem Boardinghaus hat der Gemeinderat nun auch bei den Planungen für eine Neuordnung von Hort und Mittagsbetreuung an der Schulstraße eine Kehrtwende vollzogen und das Projekt zunächst gestoppt.

Gegen die Stimmen von Bürgermeister Andreas Kemmelmeyer (Parteifreie Wählerschaft, PWU) und dessen Fraktion sowie der beiden Grünen haben SPD und CSU mit knapper Mehrheit durchgesetzt, den bei einem Architektenwettbewerb erkorenen Siegerentwurf nicht umzusetzen und das ganze Verfahren noch einmal neu aufzusetzen. Für das Projekt auf dem Gelände an der Schulstraße hatten sich elf Büros an dem von der Kommune ausgelobten Wettbewerb beteiligt, das Preisgericht kürte die Arge der Burghauser Ama Architekten und des Münchner Landschafts- sowie Stadtplanungsbüros Lohrer/Hochrein zum Sieger.

"Man muss die Größe haben, einen Beschluss zurückzunehmen", sagte Zweite Bürgermeisterin Betina Mäusel (CSU) im Hinblick auf die im Dezember 2016 vom Gemeinderat festgelegte Aufgabenstellung an die Architekturbüros, den neuen Hort und die Mittagsbetreuung rund um das bestehende Hortgebäude zu planen. Damals hatte das Gremium mehrheitlich dafür votiert, das Stammhaus stehen zu lassen - gegen den Willen der SPD-Fraktion, die seinerzeit argumentiert hatte, mit einem Abriss des Gebäudes würden den künftigen Nutzern 300 Quadratmeter mehr Freifläche zur Verfügung stehen. Der Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum München, das Architekturbüro Urbanes Wohnen München und das Unterföhringer Rathaus hatten ebenfalls empfohlen, das Stammhaus abzureißen und alles neu zu bauen. Grünen-Gemeinderätin Gisela Fischer hatte es Ende 2016 als "ökologischen und ökonomischen Irrsinn" bezeichnet, das erst 26 Jahre alte Gebäude zu entfernen, und plädierte auch in der Sitzung am Donnerstag dafür, "nicht wieder alles abzublasen". Selbst wenn man das Stammhaus abreiße, "würde sich an der Masse des Gebäudes nichts ändern", warnte sie. "Ich bin fassungslos über die Diskussion." Dabei waren es vor allem die Ausmaße des künftigen Bauwerks für Hort und Mittagsbetreuung, die so manchem Gemeinderat offenbar einen Schrecken einjagten und auch Anwohner von Schul-, Tulpen- und Gartenstraße auf den Plan gerufen hatten.

Der Neubau würde um das Stammhaus errichtet, und zwar teilweise auf drei Stockwerken. Freiflächen sind rar, die Kinder könnten auf Ebenen zwischen den Gebäudeteilen in der ersten Etage spielen und toben. Eine Aussicht, die Sabine Fister (SPD) erschauern ließ angesichts der gut 300 Kinder "mit Bewegungsdrang", die dort künftig betreut werden sollen: "Das will ich nicht realisiert haben", sagte sie. Ihr Parteikollege Thomas Weingärtner bezeichnete den Siegerentwurf als "herausstechend", die Architekten hätten die laut SPD fragwürdigen Vorgaben der Gemeinderatsmehrheit sehr gut gelöst. Doch genau diese festgelegten Kriterien seien die Krux. "Es hat sich herausgestellt, dass die SPD recht hatte, als sie warnte, den Altbau stehenzulassen", befand Weingärtner. Seine Fraktion würde zwar das Plazet zum Siegerentwurf geben und dem Büro die 16 000 Euro Preisgeld zusprechen, "einer Auftragsvergabe aber stimmen wir nicht zu". Ähnlich äußerte sich CSU-Sprecher Manfred Axenbeck.

Bürgermeister Kemmelmeyer zeigte sich konsterniert: "Die Zeitschiene gibt uns das Landratsamt vor", erinnerte er. Die Gemeinde müsse angesichts anhaltend steigender Kinderzahlen weitere Betreuungsplätze schaffen. Im Hinblick auf eine Neuordnung an der Schulstraße ließ die Kommune bereits an der Straßäckerallee zur Überbrückung ein Horthaus in Modulbauweise errichten. Und wenn im Herbst 2020 der Schulcampus mit Gymnasium und zweiter Grundschule fertig ist, wird es auch dort eine Betreuung geben.

Nach dem knappen Votum jetzt im Gemeinderat ist anzunehmen, dass nun ein neuer Wettbewerb für die Schulstraße ausgelobt wird. Zuvor aber muss der Beschluss, das alte Hort-Stammhaus zu erhalten, aufgehoben werden.