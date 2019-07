7. Juli 2019, 21:22 Uhr Kinderbetreuung Fokus auf Qualität der Betreuung

Feldkirchen lehnt SPD-Antrag auf beitragsfreien Kindergarten ab

Von Anna-Maria Salmen, Feldkirchen

Eltern in Feldkirchen müssen für den Kindergarten weiterhin Gebühren bezahlen. Einen entsprechenden Beschluss hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung mit großer Mehrheit gefasst und damit im zweiten Schritt einen Antrag der Feldkirchner SPD abgelehnt. Die Gemeindeverwaltung hatte vorab geprüft, unter welchen Voraussetzungen der Besuch der Kita kostenlos gestaltet werden könnte und dabei auch den Zuschuss in Höhe von 100 Euro eingerechnet, den der Freistaat pro Kindergartenkind zahlt.

Laut Kämmerer Manuel Wagner kann die Gemeinde sich die Gebührenfreiheit grundsätzlich leisten, jedoch unter Vorbehalt des Haushaltsplanes für 2020. Allerdings könnte ein Problem entstehen, sollte die Gemeinde einmal einen Kredit aufnehmen wollen: Da dieser als letztes Mittel gilt, könnte das Landratsamt Feldkirchen dazu verpflichten, zuerst die Gebühren wieder zu erhöhen.

Ausschlaggebend für die Ablehnung des Antrags war für die Kommunalpolitiker jedoch die Kritik, die Vertreter Feldkirchner Kindertagesstätten vor der Sitzung vorbrachten: Anstatt die Eltern zu entlasten, solle man das Geld lieber dem Personal zugutekommen lassen, um die Qualität der Betreuung zu verbessern. Für Christian Wilhelm (SPD) soll dies nach der Entlastung der Familien der zweite Schritt sein.

Die Vertreter der anderen Fraktionen waren diesbezüglich jedoch skeptisch. "Das Personal sollte an erster Stelle stehen", sagte Franz Golibrzuch (UWV). Er befürchtet, genau wie Reinhard Mulzer (parteifrei), durch die Gebührenfreiheit einen deutlichen Anstieg der Anmeldungen und dadurch einen noch stärkeren Personalmangel als ohnehin schon. "Warum sollte ich ein Problem, das ich schon heute habe, noch größer machen?", merkte Herbert Vanvolsem (CSU) an. "Wenn man die Eltern fragt, ob man das Geld lieber in besseres Personal stecken sollte, würden sie sicher Ja sagen." Silvia Pahl-Leclerque (Grüne) stimmte dem zu: "Ich möchte vermeiden, dass wir zu viele Anmeldungen und zu wenig gutes Personal haben." Sie regte an, die Gebührenfreiheit einkommensabhängig zu gestalten. Bürgermeister Werner van der Weck (SPD) wies darauf hin, dass einkommensschwache Familien bereits auf Antrag Unterstützung bekämen. Bei der Anmeldung pauschal das Einkommen der Eltern abzufragen, halte er für schwierig, sowohl aus Datenschutzgründen als auch wegen des bürokratischen Aufwands.

Als "sehr sozialen Vorschlag" bewertete Christian Wurth (parteifrei) den Antrag. "Andererseits sollte man auch auf die Leute hören, die sich damit auskennen und gemeinsam ein Konzept entwickeln." Den Vorschlag nach einem Arbeitskreis mit Vertretern des Gemeinderats, der Einrichtungen sowie mit Eltern befürworteten auch die beiden Grünen-Rätinnen sowie Mulzer. SPD-Fraktionssprecher Wilhelm betonte, dass eine Entlastung der Familien und eine Stärkung des Personals möglich seien: "Das eine schließt das andere nicht aus." Gerne könne man nach der Einführung der Beitragsfreiheit darüber reden, wie Mitarbeiter der Kitas zu unterstützen seien. Überzeugen konnte er die anderen Fraktionen nicht. Gegen vier Stimmen lehnte der Gemeinderat die Gebührenfreiheit ab.