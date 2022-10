Ministranten in Regencapes bei einem Katholikentag. In den Pfarreien sind gerade Messdiener in der Vergangenheit Opfer von Übergriffen geworden.

Interview von Lydia Wünsch, Haar

Eigentlich wollte Pfarrer Kilian Thomas Semel seine Arbeit als Leiter des Pfarrverbandes Haar bis zur Rente fortsetzen. Doch dann überschlugen sich die Ereignisse in seinem Leben und in der Kirche - und zeigten ihm einen anderen Weg auf. Am 1. Juni hat der 56-Jährige seine neue Stelle als Leiter der Stabsstelle zur Beratung und Seelsorge für Missbrauchsbetroffene in der Erzdiözese München und Freising angetreten.