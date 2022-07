Von Patrik Stäbler, Höhenkirchen-Siegertsbrunn

Die Hohenbrunner CSU will eine gemeindliche Klage gegen die Genehmigung des Kiesabbaus am Muna-Gelände in Höhenkirchen-Siegertsbrunn prüfen lassen. Einen dahingehenden Antrag hat die Fraktion im Rathaus eingereicht. In der Begründung wird vor allem auf die drohende Verkehrsbelastung für die Gemeinde Hohenbrunn verwiesen. So liegt das fünf Hektar große Areal, auf dem ein Hohenbrunner Unternehmer bis zu 14 Jahre lang Kies abbauen will, zwar in Höhenkirchen-Siegertsbrunn. Der Lieferverkehr jedoch - vorgesehen sind bis zu 216 Lkw-Fahrten pro Woche - wird fast ausnahmslos durch die Luitpoldsiedlung und den Hohenbrunner Ortskern führen.

Der Höhenkirchen-Siegertsbrunner Gemeinderat hatte den Antrag auf Kiesabbau östlich der Hohenbrunner Straße zunächst zweimal abgelehnt. Das Landratsamt stufte dies jedoch als rechtswidrig ein, worauf das Gremium Ende Juni dem Vorhaben zustimmte - und sich zugleich für einen städtebaulichen Vertrag mit dem Unternehmer aussprach. Darin werden die Bedingungen für die Abgrabungen festgelegt, unter anderem ein Fahrtverbot für Kieslaster durchs Zentrum von Höhenkirchen-Siegertsbrunn. Wobei die Lkw ohnehin vornehmlich nach Norden und Osten fahren würden, da dort die Kieswerke lägen, mit denen der Unternehmer zusammenarbeite, wie Bürgermeisterin Mindy Konwitschny (SPD) bei einer Infoveranstaltung zum Kiesabbau sagte.

Aus dem Rathaus heißt es: Man unterstütze alle, die klagen wollen

Der an diesem Abend anwesende Rathauschef aus Hohenbrunn, Stefan Straßmair (CSU), kündigte dort bereits an, dass sich seine Gemeinde mit der Möglichkeit einer Klage gegen die Genehmigung des Landratsamts befassen werde. Denn, so der Bürgermeister: "Hohenbrunn wird die Hauptlast beim Verkehr tragen müssen - das heißt viele Kieslaster und verdreckte Straßen." Zudem würden die örtlichen Betriebe im angrenzenden Gewerbegebiet unter den Staubemissionen der Kiesgrube leiden, heißt es im Antrag der Hohenbrunner CSU. Dies könnte "zu hohen Kosten für technische Nachrüstungen und steigenden Betriebs-, Unterhalts- und Wartungskosten führen".

Wegen der Belastungen für Firmen, Anwohner und Natur halte man den Standort der Kiesgrube für "mehr als ungeeignet", betont Josef Maier, stellvertretender CSU-Fraktionschef. Daher wolle man die Möglichkeit von Rechtsmitteln und einer Klage gegen die Genehmigung überprüfen lassen. Derweil hat sich die Gemeinde Höhenkirchen-Siegertsbrunn trotz ihrer ablehnenden Haltung zum Kiesabbau gegen einen Gang vors Gericht ausgesprochen - auch um den städtebaulichen Vertrag mit dem Unternehmer nicht zu gefährden. Jedoch betonte Konwitschny im Gemeinderat: "Wir unterstützen alle, die den Klageweg einschlagen wollen."