Fast 400 Millionen Euro gehen in den Landkreis

Im Jahr 2021 sind von der KfW-Bank 394,7 Millionen Euro an Krediten für Kommunen, Unternehmen und private Kunden bewilligt worden. Diese Zahl hat der SPD-Bundestagsabgeordnete Michael Schrodi mitgeteilt. Konkret verteilen sich die Mittel laut Schrodi auf kommunale und soziale Infrastruktur mit 27,5 Millionen Euro, Innovation, Unternehmensinvestitionen, Gründungskredite, Umwelt und Nachhaltigkeit sowie Energieeffizienz und erneuerbare Energien mit 228 Millionen und Zusagen an Privatleute in Höhe von 139,1 Millionen Euro. "Der Bärenanteil liegt hier im Bereich Energieeffizientes Bauen und im Förderprogramm BEG Wohngebäude."