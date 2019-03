5. März 2019, 21:39 Uhr Kehraus Narren feiern bis zum Schluss

Beim Kehraus am Faschingsdienstag in der Haarer Ortsmitte ging es hoch her

Hoch her ging es beim Kehraus am Faschingsdienstag in der Haarer Ortsmitte. Während sich die erwachsenen Narren unter dem Motto "Haar geht Maschkera" auf dem Kirchplatz mit Alkoholika von Ständen der Parteien und Vereine warm hielten oder ohne falsche Scham die "Armenspeisung der SPD" in Anspruch nahmen, tummelten sich die Kinder und ihre Eltern am Nachmittag vor allem im beheizten Bürgerhaus. Dort traten unter anderem die Kinder- und Jugendgarde des Kirchheimer Narrenrates auf. Auch andernorts kam der Fasching zum Ausklang erst so richtig auf Touren. In Taufkirchen etwa hatte die Soziale Stadt zum bunten Treiben in die Eschenpassage geladen. Auf der Straße gefeiert wurde unter anderem auch in Höhenkirchen-Siegertsbrunn und auf dem Bürgerplatz in Garching, dort hatten auch Schäfflergruppen noch letzte Auftritte, bevor ihre Zunft-Kostüme wieder für fast sieben Jahre eingemottet werden.