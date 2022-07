Das Landwirtschaftsfest am 5. September in Keferloh fällt wegen Personalmangels aus.

Der Keferloher Montag, das traditionsreiche große Landwirtschaftsfest am ersten Montag im September, fällt auch dieses Jahr aus. Die für den 5. September geplante Veranstaltung kann aufgrund von Personalmangel nicht stattfinden, teilt die Gemeinde Grasbrunn unter Berufung auf die Organisatoren, die Keferloher Freunde, mit. "Mit zu wenig Leuten ist ein Festzeltbetrieb leider nicht durchführbar, weswegen wir die Veranstaltung schweren Herzens absagen müssen", zitiert die Gemeinde den ersten Vorsitzenden des Vereins, Johannes Bußjäger. Der Keferloher Montag hatte bereits die beiden vergangenen Jahre ausfallen müssen, Grund war in beiden Fällen die Corona-Pandemie. Für dieses Jahr war das Fest mit Markt, Ausstellung und Bierzelt neben dem Gasthof im Grasbrunner Ortsteil Keferloh eigentlich wieder vorgesehen. Der Keferloher Montag ist eines der ältesten und traditionsreichsten Feste in Bayern.