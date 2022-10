Zwei prominente Protagonisten der deutschen Jazz-und Weltmusik-Szene konzertieren an diesem Sonntag in der Keferloher Kirche St. Aegidius. Mulo Francel und Chris Gall präsentieren eine Klangreise aus Improvisationen, feinsinnigen Grooves und Tango. Die Musiker, die beide aus der Region stammen - der Saxofonist und mehrfache Echo-Preisträger Mulo Francel wohnt in Baierbrunn - wurden unter anderem für ihr Album "Tango" mit dem German Jazz Award in Platin ausgezeichnet. Sie kennen sich auch von ihrer Zusammenarbeit bei der Weltmusik-Formation Quadro Nuevo.

Ihr Konzertprogramm "Mythos" ist inspiriert von Begegnungen mit Menschen, ihren Kulturen und Mythen. "Zwei Balladen-Spieler, die ihr Publikum mit samtenen Tönen durch die Nacht tragen", heißt es in der Ankündigung.

Die Veranstaltung am Sonntag, 23. Oktober, beginnt um 18 Uhr, Karten sind an folgenden Vorverkaufsstellen erhältlich: in Neukeferloh bei Nesli's Backcafé, in Grasbrunn beim Hofladen, in Haar bei Schreibwaren Willerer und in Vaterstetten bei "Der Buchladen" oder können reserviert werden unter info@st-aegidius-keferloh.de. Es gibt außerdem eine Abendkasse. Die Einnahmen kommen dem Erhalt der Kirche St. Aegidius zugute.