Die Kirche St. Aegidius in Keferloh ist an diesem Sonntag, 5. Dezember, Schauplatz eines Adventskonzertes. Unter der Leitung von Matthias Gerstner und begleitet von einem Streicherensemble singen der Kammerchor Con Voce und die Sopranistin Monika Lichtenegger barocke Kantaten von Johann Vierdanck, Georg Philipp Telemann und Johann Rosenmüller.

Karten sind erhältlich im Vorverkauf bei "Der Buchladen" in Vaterstetten (08106/53 67), der Papeterie Löntz (08106/67 69) und der AP Buchhandlung(08106/36 94 14) in Baldham sowie bei Steffis Schreibwaren in Zorneding (08106/21 98 83), Restkarten eventuell an der Abendkasse. Das Konzert beginn um 17 Uhr. Es gelten die 2-G-plus-Regeln und während des Konzerts besteht FFP2-Maskenpflicht.